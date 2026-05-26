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麦格理称人民币套息交易一旦平仓 兑每美元汇率或见「5算」

商业创科
更新时间：14:42 2026-05-26 HKT
发布时间：14:42 2026-05-26 HKT

麦格理发报告估计，中国出口商及跨国企业自2022年以来，已累积约8,000亿美元的人民币套息交易仓位，一旦套息盘大规模平仓，将可能推发人民币大幅升值，兑每美元汇率可能升至6算、甚至5算，届时MSCI中国指数亦将受惠。美元兑离岸人民币最新则报6.786算，亦即人民币今年以来累升约2.7%。

套息延续仍可能「被动升值」

报告指出，如果中国内需仍然疲弱、出口维持韧性，中美利差维持在高位，人民币套息交易很可能延续，届时人民币走势将主要跟随美元整体方向，更多由全球美元周期而非国内基本面驱动，因而可能出现「被动升值」。

不过，如果内地出口下滑及官方加大力度刺激经济，当企业信心回升、中美利差收窄，将可能触发人民币套息交易平仓，并带来人民币「主动升值」。

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