打工仔的学习新节奏：从即时练习到长期累积 Copilot如何改变职场学习方式｜邓靖贤

不少打工仔都有过类似经验：工作愈做愈忙，却愈来愈觉得自己「应该学多啲」。

于是，下班后有人报读进修课程，有人利用工余时间学语言、学新技能，希望在工作上可以应付得更从容一点。然而，真正最需要学习的时刻，并不是收工之后，而是正在上班的时候。

当会议上出现陌生的专有名词，当跨国同事用另一种语言快速讨论，当主管要求你即时跟进一项你「大概明白，但未完全掌握」的事情，这些情境，都不容你等到晚上才慢慢消化。

对打工仔而言，学习其实早已发生，只是它往往来得零碎、被动，而且缺乏系统。

很多时候，问题不在于是否懂，而在于能否用得好

在愈来愈多跨地域协作的工作环境中，语言能力成为不少打工仔的实际需要。

很多人其实「听得明」、「写得出」，但仍然希望在真人沟通时，可以表达得更自然一点，回应得更即时一点，在专业对话中更有信心一点。这类需求，未必严重到要报读一个正式课程，却又真实地存在于每天的工作之中。

这正正是 Microsoft 365 Copilot可以发挥作用的地方。

透过Voice Chat 功能，学习不再停留在阅读或记忆，而是变成一种「用之前先练一练」的过程。使用者可以模拟实际工作中可能出现的对话情境，尝试用目标语言表达自己的想法，再即时调整用字与语气。

这种练习的价值，在于它并非为学而学，而是直接服务于下一次工作沟通。学习不再被推迟到下班后，而是自然地发生在「即将要用」之前。

真正卡住的，往往并不在于练习是否足够

然而，单靠反复练习，并不足以应付工作中愈来愈复杂的情境。

不少打工仔其实都遇过这种状况：听过相关概念，也大致明白，但一到要自己判断、自己表达，却仍然觉得不够踏实。

在这个层面上，Learning Coach的角色开始变得重要。

Learning Coach｜把零散学习，变成有路线的能力建立

当工作开始要求你处理更多即时、实务性的任务时，不少打工仔会发现，自己真正欠缺的，未必是一门全新的专业，而是一些「做到，但未算熟」的实务技巧。

以修图或剪片为例，很多人都试过在工作中临时需要处理图片或短片，用得到工具，亦大概知道基本操作，但往往停留在「摸索式使用」——每次遇到新需求，就即场上网搜寻，学一点、用一点，却始终未能形成系统。

在这类情况下，Learning Coach的角色，并不是即时教你某一个效果怎样做，而是像一位专门陪你学习的智能教练，从学习计划的角度，协助你先建立基础，再逐步进阶。

Learning Coach 会先引导你厘清学习的起点，例如先掌握最基本的构图、裁剪与色调调整，理解这些技巧在工作内容中各自解决甚么问题，而不是一开始就追求复杂效果。当基础稳定后，才再引导你学习如何因应不同用途调整处理方式。

整个过程，重点不在于一次学会所有技巧，而是在工作节奏之中，建立一条清晰、有先后次序的学习路线，让技能随着实际使用而逐步累积。

Learning Agent｜让「边做边学」变成长期习惯

不过，对打工仔而言，真正的难题往往不是学不学，而是学过之后，能否留下来。

Learning Agent正正是为了解决这个问题而存在。

Learning Agent的角色，是一个长期陪你学、陪你做、陪你修正方向的拍档。它关心的，不只是你今次交付的内容，而是你在工作中反复出现的模式、偏好与强弱项。

当你使用 Learning Agent 时，其实是为它建立一套固定背景：你的工作角色是甚么、常见的任务类型有哪些、你惯用的表达方式与节奏是如何。之后每一次互动，Copilot 都会在这个基础之上理解你的需要，而不再把你当成一个全新的使用者。

这种「记住你」的能力，让学习开始出现延续性。

Learning Agent最有价值的地方，并不是帮你一次性做得更好，而是让你逐渐看见自己的工作习惯与成长轨迹。

学习因此不再是零散补救，而是演变成一个可重复、可累积的系统。

学习，开始有了延续性

Microsoft 365 Copilot的意义，并非取代进修或正式学习，当它成为学习系统的一部分，它不会取代你的思考，却能确保你每一次思考，都建立在之前的基础之上。

当学习可以自然地发生在工作当下，发生在真正需要用的时刻，所谓「等收工先学」，也许本来就不是唯一选项。

学习，未必一定要等到收工之后才开始。