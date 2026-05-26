Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台积电领台股市值急升 超越印度成全球第五大股市

商业创科
更新时间：11:06 2026-05-26 HKT
发布时间：11:06 2026-05-26 HKT

受惠于晶片制造商台积电（TSM）股价急升，台湾股市市值已超过印度，成为全球第五大股市，仅次于美国、中国内地、日本和香港。据彭博汇编数据显示，截至周一，台湾股市市值攀升至4.95万美元；相反，印度股市市值已降至4.92万亿美元。台湾加权指数今早暂升31点至43675点，今年以来则累升近五成。

市场对AI极度乐观

据彭博报道，台积电受惠于AI领域的蓬勃发展，股价今年累升约49%，且其在台湾股市基准指数中占比约42%，市场集中度极高。因此，台股市值飙升反映了市场对AI的极度乐观，而印度则正面临能源成本飙升、企业盈利增长放缓，以及缺乏与AI建设直接相关公司的困境。

报道又引述富兰克林邓普顿基金经理廖亦平指出，台股市值不断攀升，从根本上反映了其在科技硬件领域的高度集中，而科技硬件目前正处于AI投资周期的核心，「那些对科技硬件依赖程度较低的市场，正日益被台湾和韩国等科技硬件密集型市场的光芒所掩盖」。

台湾新法规对台积电有利

此外，新法规也对台积电有利。台湾金融监管机关上月提高了境内基金投资单一股票的上限。根据新规，仅投资台湾股票的基金，可将其25%净资产投资于任何一家在台湾证券交易所权重超过10%的上市公司，高于此前的10%上限。

目前，只有台积电符合上述标准。摩根大通在一份研究报告中表示，这项变更可能有助于吸引超过60亿美元的资金流入台湾市场。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
13小时前
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
4小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
23小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
21小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
14小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
02:04
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
3小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
02:04
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
18小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
19小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
5小时前