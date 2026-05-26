台积电领台股市值急升 超越印度成全球第五大股市

受惠于晶片制造商台积电（TSM）股价急升，台湾股市市值已超过印度，成为全球第五大股市，仅次于美国、中国内地、日本和香港。据彭博汇编数据显示，截至周一，台湾股市市值攀升至4.95万美元；相反，印度股市市值已降至4.92万亿美元。台湾加权指数今早暂升31点至43675点，今年以来则累升近五成。

市场对AI极度乐观

据彭博报道，台积电受惠于AI领域的蓬勃发展，股价今年累升约49%，且其在台湾股市基准指数中占比约42%，市场集中度极高。因此，台股市值飙升反映了市场对AI的极度乐观，而印度则正面临能源成本飙升、企业盈利增长放缓，以及缺乏与AI建设直接相关公司的困境。

报道又引述富兰克林邓普顿基金经理廖亦平指出，台股市值不断攀升，从根本上反映了其在科技硬件领域的高度集中，而科技硬件目前正处于AI投资周期的核心，「那些对科技硬件依赖程度较低的市场，正日益被台湾和韩国等科技硬件密集型市场的光芒所掩盖」。

台湾新法规对台积电有利

此外，新法规也对台积电有利。台湾金融监管机关上月提高了境内基金投资单一股票的上限。根据新规，仅投资台湾股票的基金，可将其25%净资产投资于任何一家在台湾证券交易所权重超过10%的上市公司，高于此前的10%上限。

目前，只有台积电符合上述标准。摩根大通在一份研究报告中表示，这项变更可能有助于吸引超过60亿美元的资金流入台湾市场。

