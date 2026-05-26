积金评级称5月MPF增逾1% 人均赚近3800元 警告全年回报有隐忧

随著市场进入5月最后交易周，强积金研究机构积金评级表示，截至5月20日，「积金评级所有基金表现指数」录得约1.11%投资增长，以绝对金额计算，强积金投资收益料达182亿元，相当于每名成员平均获利约3,799元。计及供款后，强积金总资产预料于5月将较4月增加212亿元，达约1.656万亿元，再创历史新高。

数据显示，若5月最终录得正回报，将成为2026年第四个正回报月份。期间唯一的亏损出现在3月份，当时系统录得1,020亿元亏损，属强积金有史以来最大的单月亏损。

积金评级主席丛川普坦言，在首5个月中录得4个月正回报，看似亮丽，但历史数据却讲述了另一个故事。过去5次出现这种趋势时，全年最终录得正回报的情况仅有两次。他提醒，在当前经济及地缘政治不确定的环境下，强积金成员切勿自满。

日股及亚股首5月表现领先

值得注意的是，日本股票及其他亚洲股票在5月份及年初至今的表现，均领先其他资产类别。丛川普解释，强积金系统正受惠于市场对亚太区股票的浓厚兴趣，尤其是日本、台湾及韩国市场，其中科技股在台韩两地均占有重要比重。

另外，丛川普警告，通胀及债券收益率正在上升，油价仍维持在接近历史高位，历史经验显示这些都是潜在警告信号。

预设投资策略基金为优质考虑选项

他表示，宏观风险并非个别强积金成员所能控制，建议成员应专注于分散投资及长期投资，以及善用积金局规定的低成本预设投资策略基金来管理风险，他认为低成本预设投资策略基金仍然是强积金成员值得考虑的优质选项。