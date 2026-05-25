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现金为王｜曾智华

商业创科
更新时间：14:18 2026-05-25 HKT
发布时间：14:18 2026-05-25 HKT

股神拍档芒格（Charles Thomas Munger），看事精明通透，虽已离世，但留下甚多投资智慧。例如：「当你做足研究，肯定一只股票值得投资，那么，买入后就应放下，切勿天天心挂挂不停看价位，反正，因长远来说，佢必跑赢大市！」

任何股票皆会有短期波动，大蓝筹也如是，若你揸咗，升少少就天咁欢喜，跌少少又心惊胆战，拥这种心态者，绝不可能赢到可观利润。

长期读者应记得，本栏两年多前讲出一个发现，为李嘉诚父子不停于$37或以下回购长实集团（1113） ，每次不算多，但非常稳定又有纪律性地回购。小弟肯定，当今世上百分百了解长实潜质及掌握未来者，惟李氏父子，所以，唔跟就笨，何况，股息有三厘半以上！结果？事情发展走相反路，长实由37元下跌，一度跌破30元。当然，我被身边百厌星笑到面都懵，但懵还懵，我仍似李氏父子般，继续买。不过，再没在这栏公开，以免累读者「搭沉船」。

今天回望，你就知道超人贵为香港首富，绝对货真价实。看看长实上周五股价，你就知一句广告术语，最合形容李氏——长途佢赢晒，冇人够佢跑！再次引证一项智慧——超人出货小心接（最好咪买啦，你睇吓中环中心？），超人入货你要跟。这智慧，拉长半世纪看，绝对经得起时间考验，几乎铺铺应验。

今天长实已经冲破51元，看图，仍处上升轨道，平均30至35元入货的，连派息，已有六成半利润，只短短两年多。

论投资，小弟特别留意李氏父子及股神毕菲特的分析，近日，两皆清楚表明，集团所持的现金，几近历史最高水平。

股神指，现今世局极度不稳，不少股票远超应有的价位，预期一个大调整很快来临，故此，今天入货，很是不智，反之持有大量现金，相信不久会面对大量选择。

李氏父子看法相同：「现今环境下，机会要等，决策要准。风浪越大，越要企得稳。一句讲晒——现金为王！」

资深传媒人 曾智华

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