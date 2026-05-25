内地AI创投市场炽热 首季吸金逾1100亿 按年急飙1.8倍

内地AI创投市场近期持续升温，据《央视财经》报道，有创投机构统计显示，今年首季AI领域共录得近600宗融资，总额突破1,100亿元（人民币，下同），按年大幅激增185.4%。

踏入5月，市场热度有增无减，多间初创企业接连获巨额注资。其中，月之暗面及阶跃星辰等国产大模型企业，单月已合共拿下超过300亿元融资。另一方面，「具身智能」板块亦备受资本市场追捧，例如维他动力及鹿明机器人等公司，于短短一周内便先后斩获数亿元融资。

资金投向三大方向

报道指出，AI初创企业在获得「弹药」后，资金部署主要集中于三大核心方向：第一是核心技术研发。头部大模型企业于2025年的研发投入普遍高达数十亿元水平，远超其当期营业收入。第二是算力基建。购买GPU硬件以及租赁云端服务的开支，占据了企业整体融资额约30%至50%。第三是延揽全球顶尖技术人才及团队，以加强核心竞争力。

庞大的资金投入正直接转化为技术成果。报道提到，随着研发力度加大，内地AI技术迭代速度显著加快。截至2026年，中国大模型企业的技术迭代周期已普遍缩短至三个月以内；与此同时，AI模型的推理成本亦大幅下降，为深化商业化进程创造有利条件。

