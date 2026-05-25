积金易揭假医生纸提早取强积金 促完善医疗证明书核实流程

积金局主席刘麦嘉轩今日（25日）发表网志，指出「积金易」平台全面运作后，透过统一集中处理强积金行政工作，已成功发挥监察作用，令企图欺诈强积金的个案「无所遁形」。积金局近日揭发有不法分子企图以伪造医生证明书，借词提早提取强积金，相关案件已转交执法机关跟进。

已即时拒绝有关申索

刘麦嘉轩在网志中透露，「积金易」团队在处理提早提取强积金申索的审批过程中，发现有部分申请人以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」为由，提交了具可疑的医生证明书。团队随即主动联络相关注册医生进行核实，最终揭发该批证明书怀疑属伪造。积金局已即时拒绝有关申索，并将案件交由执法机关处理。

加强公私营医疗团体合作

她强调，随著「积金易」平台投入运作，其集中处理机制发挥了显著效用，令涉及跨强积金计划的关联诈骗行为更容易被识破。为进一步堵截欺诈行为，积金局目前已联同「积金易」团队成立专责小组，同时亦会加强与公私营医疗团体的合作，以完善医疗证明书的核实流程。

刘麦嘉轩最后严正警告，伪造或使用虚假文书乃严重的刑事罪行，一经法庭定罪，最高可被判处监禁14年。她呼吁广大打工仔切勿以身试法，亦不要轻信及受不法之徒唆摆，以免因小失大误堕法网。

