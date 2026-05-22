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百佳联手法国MONOPRIX 引入近300款食品 目标销售额5000万元

商业创科
更新时间：20:49 2026-05-22 HKT
发布时间：20:49 2026-05-22 HKT

百佳超级市场与法国百年品牌MONOPRIX签订长期战略合作协议，引入近300款法式生活食品，涵盖芝士、冷盘、乳制品、罐头、干货、饮品及饼干零食等，每周新鲜空运及航运直送。双方预期销售额达5,000万元，其中乳制品、芝士及熟食、冷盘肉类销售增长可望高达5倍。

百佳旗下品牌包括GREAT、FOOD PARC、FUSION及TASTE将陆续上架。百佳董事总经理吴逸群表示，是次合作标志著双方在品牌理念与产品价值上的深度契合，透过MONOPRIX的法式选物哲学及百佳覆盖全港的零售网络，希望为顾客带来兼具品质、便利与生活美学的全新体验，将法式品味带到每一个家庭。

MONOPRIX中东及亚太区区域总监Erwan Huard指出，香港市场充满活力且具国际视野，百佳是将MONOPRIX品牌精神带入本地家庭的重要桥梁，未来期望透过更多元的产品与更贴近生活的提案，与香港消费者分享法式生活的独特魅力。

百佳：本地超市入门主导 中阶冷盘断层

百佳市场研究发现，本地一般超市的芝士及冷盘肉类多偏向入门级，市场缺乏兼具卓越品质与亲民价格的高性价比选项，而这些品类在法国具备深厚的饮食文化基础。有见及此，百佳破天荒大手引入MONOPRIX近200款产地直送的芝士及冷盘肉类产品，连同其他品类共近300款，打破「高端食材必然高昂」的公式，满足香港家庭对日常餐桌质素的追求。

展望未来，双方将重点推进产品引入、供应链升级、联合品牌推广及品质认证四大方向，部分产品更获法国原产地认证（AOP/AOC），确保从原材料到制作工艺均符合严格规范。双方期望将法式生活优雅融入香港家庭日常，未来持续深化合作。
 

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