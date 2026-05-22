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中证监查跨境券商 港漂忧追税风暴 李兆波：税局有电子记录，追税「走唔甩」

商业创科
更新时间：19:40 2026-05-22 HKT
发布时间：19:40 2026-05-22 HKT

中证监近日依法对老虎、富途、长桥等跨境券商的境内外相关主体立案调查，指控其在境内非法经营证券业务。消息如同一石激起千层浪，大批持香港非永久身份证、但本质仍属内地税务居民的港漂，纷纷忧虑过去几年的境外投资收益将面临「秋后算账」。

「以港澳通行证开户」券商变相开绿灯

有匿名港漂向本报透露，他曾利用系统漏洞开户——在证件类型一栏勾选「香港身份证」，实际却只填写港澳通行证号码，毋须上载证件原件便获批。他认为，券商审核宽松，等于变相打开了门户。不过，这种操作只属个别案例，并非普遍现象。

真正让市场绷紧神经的，是中证监今次行动背后透露的信号——税务部门可能已掌握跨境券商的客户数据。

李兆波：税局有电子记录，追税一定发生

经济学者李兆波接受本报访问时直言：「追税一定会发生。」他指出，中证监手上已有电子记录可供追踪，技术上并无难度，「相信他们也掌握了富途等券商的客户数据」。李兆波坦言，虽然已开户的港漂群体规模庞大，但正因如此，税务当局更有可能选择性抽查或分批处理，「任何古怪事情都可以追查到」。

伍礼贤：监管重点在合规，非全面追税

不过，市场亦非一面倒悲观。光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，现阶段监管焦点仍落在金融安全与跨境开户合规性，并非直接针对个人海外资金流动。他强调，今次事件主要围绕富途等在内地的执业行为，与过往的跨境追税个案并无直接关联，「由这次事件直接引发大规模追税的机会不大」。

追税已有前例 武汉税局确认「有通知」

事实上，境外投资追税并非空穴来风。去年5月已传出内地多地税务局同步审查境外收入；去年年中以来，不少在香港券商开户的内地网民相继在社交平台上贴出补税通知，金额由十数万至上百万元人民币不等。武汉税务局亦确认「有接到通知」。

港漂进退两难：账户未冻，心已悬

目前相关账户尚未被冻结，但不少港漂坦言心情如坐针毡。「钱赚了，税没交，现在不知道等通知还是主动申报。」一位不愿具名的港漂表示。市场人士相信，后续税务核查风险不容忽视，建议有疑虑的投资者及早咨询专业税务顾问。

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