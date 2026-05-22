和电香港推三款家庭5G计划 服务宠物及银发族 结合网络保安与生活保障

和记电讯香港（215）旗下流动通讯品牌3香港及3SUPREME推出三款以家庭为核心的全新5G月费计划，分别为「至得宠」「健悠三地」与「5G宽频PRO」，尝试打破传统通讯服务边界，打造一站式全屋数码生活服务体系。

「至得宠」月费238元起

针对本港盛行的养宠风气，「至得宠」5G计划主打人宠共用服务，月费238元起。套餐配备100GB本地数据，附送宠物定位颈圈，可实时监测宠物位置与体温，防范走失风险。套餐联同本地兽医机构Pet Space合作，提供体检、疫苗接种、美容护理等全套服务，并设24小时医疗咨询WhatsApp热线，同时享有宠物专车接送诊所服务。高阶398元套餐额外囊括洗牙折扣、诊所消费优惠，附赠服务与用品总价值可达11,900元。

3香港及3SUPREME推出三款以家庭为核心的全新5G月费计划。

「健悠三地」专为60岁及以上长者定制

因应本港人口老化及港人北上生活趋势，专为60岁及以上长者定制「健悠三地」计划，入场月费128元。套餐支持港澳内地三地数据共用，附设内地副号，搭配大湾区跨境免费巴士票、内地洗牙优惠，还赠送智能穿戴设备，方便长者监测身体状况。升级套餐可享有免费全面体检，顶级528元版本支持双卡共用权益，各项福利加倍。

「5G宽频PRO」则为全港首个结合5G、网络保安及免费家居保险的一站式方案，回赠后月费由208元起。服务无需拉线，插电即用，豁免路由器租用费，特别适合村屋、唐楼或租住户。客户上台可享总值高达8,804元礼遇，包括2,500元旅游现金券、四年价值4,000元的免费家居保险，以及国际网络安全公司提供的「AI智网管家」与「内容管理通行证」（价值2,304元），能即时警示可疑网址、封锁不良网站，守护子女上网安全。

集团执行董事兼行政总裁何伟荣表示，品牌延续数码生活发展战略。

集团执行董事兼行政总裁何伟荣表示，品牌延续数码生活发展战略，继早前跨境服务布局后，深耕本港居家场景，将电信服务与日常起居、健康护理、生活保障融为一体，全面照顾家庭不同成员生活所需。

