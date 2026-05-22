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渣打温拓思就「低价值人力资本」论致歉 称措辞让部分同事不快

商业创科
更新时间：16:38 2026-05-22 HKT
发布时间：16:38 2026-05-22 HKT

渣打集团行政总裁温拓思本周初在谈及人工智能如何影响银行削减职位的计划时，发表了「低价值人力资本」言论，掀起外界讨论，据报金管局要求澄清。他周五（22日）在LinkedIn发文表示，意识到自己「措辞的选择」已经「让部分同事感到不快」。

他较早前一篇LinkedIn贴文中澄清相关言论，表示该行多年来一直投资于帮助那些因自动化而受到影响的员工。「在这样的背景下，我说低价值的职位更容易受到自动化的影响，而我们有责任帮助同事转向更高价值的职位。」他写道，「我们将继续坦诚地谈论技术变革的影响，并将继续负责任地帮助员工适应并取得成功。」

渣打日前宣布新中期目标计划，除预估将在2028年实现高于15%的有形股东权益回报（ROTE）外，并预期于2030年前，削减逾15%的企业后台职能岗位。削减职位消息甚受关注，渣打行政总裁温拓思昨向内部发备忘录降温，指其于香港投资者活动，特别是关于自动化、AI及劳动力变动的报道，当相关内容被简化为新闻标题或被断章取义时，可能会令人感到不安，他在备忘录重申「将继续投资于科技、平台和自动化，以改善我们的营运方式、服务客户，并为银行的长期增长进行定位」，并指「渣打银行的未来，取决于各同事的才华、判断力、人际关系和投入」。

相关文章：温拓思「低价值人力资本」论掀讨论 据报金管局要求澄清 渣打回应：人才是战略核心
 

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