特朗普突撤AI审查令「不欲阻碍美国领先优势」 OpenAI及Google等企避过监管

美国总统特朗普在原定白宫签署仪式前数小时，突然叫停一项针对AI的新行政命令。特朗普直言，推迟签署是因为担心有关监管措施会削弱美国在AI技术上的领先优势，强调不能因为新例而阻碍美国领先中国等竞争对手的步伐。该命令原拟要求OpenAI、谷歌（Google）等美国科企，在发布最先进AI系统前接受国家安全风险审查。

据美联社报道，特朗普原定于周四在椭圆形办公室与多名科技界高层举行签署仪式，但他最终因不满意命令的文本内容而推迟。特朗普向记者坦言，「我们正领先中国，我们正领先所有国家，我不想做任何会阻碍这种领先优势的事情。」

报道引述消息透露，该项遭搁置的行政命令，原意是为政府建立一套框架，确保最先进的AI系统在向公众发布前，其潜在的国家安全风险能获得审查。报道指，有关指令被定性为一项「自愿合作」机制，涵盖的美国科技公司包括Anthropic、OpenAI及谷歌等。

