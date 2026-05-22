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比亚迪传加快洽谈进军F1赛事 高层会晤前红牛车队负责人

商业创科
更新时间：11:21 2026-05-22 HKT
发布时间：11:21 2026-05-22 HKT

英国《金融时报》引述消息报道，比亚迪（1211）正加快进军一级方程式赛车（F1）。

报道引述知情人士透露，比亚迪执行副总裁李柯与前红牛车队负责人Christian Horner上周在康城会面后，比亚迪拟与F1相关高层及管理机构国际汽联（FIA）举行进一步会晤。

不过，相关洽谈仍处初期阶段，无法保证比亚迪最终会加入F1。目前尚不清楚比亚迪将自主研发动力单元，抑或成为引擎供应商的客户。据悉，进入F1的途径包括收购现有车队，或于赛场上新增第12支车队。

每赛季成本达5亿美元

《彭博》3月引述知情人士报道，比亚迪正在研究进军一级方程式赛车和耐力赛等赛车运动领域的选项，以提升这家中国品牌在全球市场的吸引力。

然而，进军F1的门槛极高，巨额的潜在成本是比亚迪需要面对的主要障碍。要研发一辆具备竞争力的F1赛车并参赛，不仅需要长达数年的谈判，每个赛季的营运成本更高达5亿美元（约39亿港元）。

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