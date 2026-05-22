纪荣道将出任宏利香港及澳门行政总裁 接替白凯荣

宏利（0945）香港及澳门今日（22日）宣布高层管理团队的策略性人事调整，委任纪荣道（Wilton Kee）出任宏利香港及澳门行政总裁，于7月1日起接替白凯荣（Patrick Graham），有关任命有待监管机构批准。

宏利表示，是次任命反映宏利一向重视人才培育、策略延续，并致力推动香港与澳门业务实现长远增长，以及透过周全的接任安排，进一步落实其优化企业策略。

纪荣道将于7月1日起接替白凯荣出任宏利香港及澳门行政总裁一职。

宏利亚洲总裁兼首席执行官范思宏（Steve Finch） 表示，纪荣道的任命充分展现集团持续稳健的执行力、多元化的业务模式，并彰显对香港及澳门客户的长远承诺，而港澳两地亦是我们在亚洲最庞大的市场之一。

范思宏表示，纪荣道具备深厚而多元的专业经验以及前瞻性的策略视野，将有助推动公司业务持续增长。近期他在出任香港及澳门副行政总裁兼首席财务总监期间，进一步巩固了宏利的市场地位，推动企业整合，提升营运管治，并加强协调策略与营运层面的重点项目。这项任命充分反映对纪荣道出任香港及澳门行政总裁后，继续带领公司落实长远增长策略充满信心。

纪荣道于2013年加入宏利，历任香港及澳门多个高级管理职位，涵盖定价、产品、康健及财务等范畴。他曾出任首席产品总监，其后兼任康健主管。2022年，他获委任为首席财务总监，并于3月兼任副行政总裁。