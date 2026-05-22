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渣打CEO「低价值人力资本」论掀裁员慌 据报金管局要求「解画」 

商业创科
更新时间：10:39 2026-05-22 HKT
发布时间：10:39 2026-05-22 HKT

彭博引述知情人士报道，渣打行政总裁温拓思日前发表「低价值人力资本」言论后，香港和新加坡的金管局均要求渣打澄清。知情人士表示，这一话题在周三与新加坡金管局的讨论中被提及，香港金管局则要求该行解释温拓思的有关言论。知情人士称，有监管机构又就各自市场裁员的影响向渣打提出质询。

渣打计划未来4年内裁减近8,000个支援岗位，温拓思日前受访时表示，裁员不是削减成本，而是集团利用投入的金融资本及投资资本来取代「低价值人力资本」(lower-value human capital)。

英国及印度员工感不安

其中一位知情人士说，香港金管局询问该行，温拓思的言论是否意味著渣打试图把使用AI当作裁员的借口。另一些知情人士表示，温拓思的表态也令渣打伦敦高层管理人员以及包括印度业务在内的员工感到不安。渣打在印度多个城市约有2.7万名员工。

报道引述香港金管局指，定期就广泛的事项与获授权机构进行沟通，发言人不就日常监管对话或猜测性言论置评。新加坡金管局则表示，其「定期就业务关键方面与新加坡的大型银行进行沟通」，渣打在新加坡约有9000名员工，其最大股东是淡马锡控股。

渣打：人才是战略核心

渣打声明回应指，就包括战略和增长计划在内的广泛议题，与监管机构保持定期对话，是常见做法。「人才是我们战略的核心。我们将继续投资，以创造新岗位、推动技能再培训和岗位重新配置，这些工作都将按照监管预期推进。」
 

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