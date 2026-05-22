Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Polymarket据报委任代表游说日本政府 冀2030年获准合法营运 

商业创科
更新时间：10:38 2026-05-22 HKT
发布时间：10:38 2026-05-22 HKT

据彭博报道，全球最大加密货币预测市场平台Polymarket已委任日本代表，正准备日本政府授权预测市场业务，目标在2030年前取得日本政府的批准。面对美国日益严格的法律审查及同业竞争加剧，Polymarket视日本为庞大的未开发商机。

报道引述消息指，Polymarket已委任加密货币公司Jupiter的日本区负责人Mike Eidlin带领其日本业务拓展。针对有关传闻，Mike Eidlin及Polymarket均拒绝置评，日本法务省亦拒绝回应双方是否曾进行接触。

Polymarket容许用户使用加密货币对选举等现实世界事件的结果进行投注。发言人表示，公司留意到日本及亚洲各地用户对平台的「自然兴趣正在增长」，并强调会持续寻找以合规及符合当地文化的方式，在全球拓展业务。据悉，公司计划在等待政府批准期间，透过社交媒体分享资讯以扩大影响力，目前Polymarket的日语X平台帐号已累积逾5.3万名追随者。

面临美国监管及竞争对手压力

事实上，这家总部位于纽约的企业目前正因「监管要求」，在网站及应用程式上封锁来自日本的用户。然而，随着公司在美国面临日益严格的审查，加上竞争对手Kalshi等平台崛起，Polymarket正面临扩大用户群的迫切压力。数据显示，该平台4月份的离岸交易所及美国应用程式名义交易量合共为103亿美元，按月下跌9%。

日本博彩法规严格 

根据日本《刑法》，惯常赌博者最高可被判处3年监禁，而经营赌博业务者最高可被判监5年。除政府授权的赛马及公共彩票外，日本更于2025年加强打击网络赌博的法规，禁止在国内建立及营运网上赌场。法务省代表重申，个别案例将根据《刑法》进行审查。


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
14小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
15小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
17小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
17小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
14小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
1小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
13小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
16小时前
消防处及警方火警后举行记者会交待事件，初步调查火警原因无可疑。蔡楚辉摄
文苑楼夺命火警｜起火单位为「一㓥九」分间 内有杂物 消防：火警钟有效操作
突发
6小时前
多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 300住客疏散 大厦外墙搭有棚架
突发
11小时前