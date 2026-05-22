Polymarket据报委任代表游说日本政府 冀2030年获准合法营运 

据彭博报道，全球最大加密货币预测市场平台Polymarket已委任日本代表，正准备日本政府授权预测市场业务，目标在2030年前取得日本政府的批准。面对美国日益严格的法律审查及同业竞争加剧，Polymarket视日本为庞大的未开发商机。

报道引述消息指，Polymarket已委任加密货币公司Jupiter的日本区负责人Mike Eidlin带领其日本业务拓展。针对有关传闻，Mike Eidlin及Polymarket均拒绝置评，日本法务省亦拒绝回应双方是否曾进行接触。

Polymarket容许用户使用加密货币对选举等现实世界事件的结果进行投注。发言人表示，公司留意到日本及亚洲各地用户对平台的「自然兴趣正在增长」，并强调会持续寻找以合规及符合当地文化的方式，在全球拓展业务。据悉，公司计划在等待政府批准期间，透过社交媒体分享资讯以扩大影响力，目前Polymarket的日语X平台帐号已累积逾5.3万名追随者。

面临美国监管及竞争对手压力

事实上，这家总部位于纽约的企业目前正因「监管要求」，在网站及应用程式上封锁来自日本的用户。然而，随着公司在美国面临日益严格的审查，加上竞争对手Kalshi等平台崛起，Polymarket正面临扩大用户群的迫切压力。数据显示，该平台4月份的离岸交易所及美国应用程式名义交易量合共为103亿美元，按月下跌9%。

日本博彩法规严格

根据日本《刑法》，惯常赌博者最高可被判处3年监禁，而经营赌博业务者最高可被判监5年。除政府授权的赛马及公共彩票外，日本更于2025年加强打击网络赌博的法规，禁止在国内建立及营运网上赌场。法务省代表重申，个别案例将根据《刑法》进行审查。



