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IBM获美国政府10亿美元资助 另投资10亿美元生产量子晶片 量子概念股急升

商业创科
更新时间：10:01 2026-05-22 HKT
发布时间：10:01 2026-05-22 HKT

据彭博报道，特朗普政府向国际商业机器(IBM)提供10亿美元资金，用于建设一间量子计算晶片制造工厂，以强化美国在量子领域的实力。IBM股价周四收市升12.4%，报252.97美元，创逾一年来最大单日升幅，多只量子概念股亦暴升。

IBM周四又表示，将向一家名为Anderon的量子晶片生产公司投资10亿美元。纽约州联邦民主党参议员舒默在一份声明中表示，IBM与政府的资金将共同用于在纽约州奥尔巴尼一处现有半导体制造研究中心运营量子晶圆设施。

QBTS及RGTI同获资助 大升三成

除IBM外，美国政府又向超过6间公司提供资助。这些公司的股价同样大升，包括开发量子计算专用晶片的半导体企业GlobalFoundries（GFS）升近15%。D-Wave Quantum（QBTS）升33.3%，Rigetti Computing（RGTI）升30.5%，Infleqtion（INFQ）升31.4%。

GlobalFoundries表示，公司将获得3.75亿美元资助。D-Wave、Rigetti、Infleqtion和PsiQuantum分别表示，已与美国商务部签署意向书，每家公司最高可获得1亿美元资金。其他获得1亿美元资助的企业还包括Atom Computing和Quantinuum，初创公司Diraq将获得3800万美元。

美国政府将获少数或非控股股权

各国政府正纷纷为量子计算提供融资，这项仍处早期阶段的技术被研究人员认为有望在药物研发、计算加密标准等多个领域带来全新能力。尽管目前量子计算机主要仍用于科研，但潜在能力如果得到发挥，可能威胁国家安全，例如破解保护银行和政府数据的系统。

有关协议属于美国商务部总额20亿美元的量子计算支持计划的一部分，尚未最终敲定。据商务部周四声明，作为交换，美国政府将获得这些公司少数、非控股股权。
 

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