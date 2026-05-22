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SpaceX上市带挈多间大学暴富 华盛顿大学10年前投5000万美元 今赚逾30倍 

商业创科
更新时间：09:49 2026-05-22 HKT
发布时间：09:49 2026-05-22 HKT

马斯克旗下太空探索公司SpaceX即将完成预计成为全球史上最大规模的首次公开招股（IPO）。据彭博报道指，美国圣路易斯华盛顿大学近10年前向SpaceX投入约5,000万美元，如今该笔持仓已激增至占该校170亿美元总资产逾10%，累计升幅达33倍。

部署集中少数核心合作伙伴

圣路易斯华盛顿大学首席投资总监Scott Wilson表示，当年该基金主要透过外部私募股权、创投基金经理以及共同投资（Co-investments）方式参与SpaceX融资。相比起其他富裕的美国院校广泛投资于对冲基金及创投，曾任职巴克莱及美银的Wilson采取截然不同的策略，将投资组合集中于少数基金经理手中。

他直言，基金大约有30个核心合作伙伴，绝大部份资金均透过这批关系密切的合作伙伴进行部署，目前约有40%资金属共同投资项目。他强调，当合作伙伴发掘到极具吸引力的项目时，基金便会追加资金。

范德堡大学持仓达1.7亿美元 

事实上，捕捉SpaceX升值潜力的不只华盛顿大学。报道指出，截至2025年6月，总资产达109亿美元的范德堡大学（Vanderbilt University），其捐赠基金亦持有大量SpaceX股份。该校首席投资总监Anders Hall估计，相关持仓价值约1.71亿美元。他指出，部分投资是10多年前透过与普通合伙人（general partners）的关系而建立。

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