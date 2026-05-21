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瑞银指有信心恒指年内破30000点 全年新股集资额稳占三甲

商业创科
更新时间：18:57 2026-05-21 HKT
发布时间：18:57 2026-05-21 HKT

瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国表示，对港股下半年持乐观态度，有信心今年内恒指突破30000点目标；并预期香港新股市场集资额可以达到3500亿至4000亿元，集资额今年可稳居全球前三 。

李镇国表示，今年内AI概念股表现优异，预期AI热潮有望延续至第二季及下半年，加上包括欧洲长线基金及主权财富基金等外资流入，及中国经济稳健和港股估值有吸引力，综上因素有望继续推动港股向上。

美国或有SpaceX等大型新股 集资额将大幅提高

至于新股，李镇国指出，下半年中，香港市场仍有不少新股上市，预期今年香港新股数量或能够可维持榜首，而由于美国下半年预计将迎接SpaceX、OpenAI等大型IPO，美国市场的IPO集资额将会大幅提升，香港的新股集资额则在全球首三位。

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