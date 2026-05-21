李泽钜称全球大环境难以预测 「风浪越大、越要企得稳」 近期几项大刁主因价钱合适

长和（001）举行股东周年大会，长和主席李泽钜指，最近落实的几项比较大交易，都是因为「价钱啱」才进行，随著全球大环境变得越来越复杂和难以预测，该集团一直保持集团财务稳健、流动性充裕，其净负债比率已维持在相当低的13.9%水平，随著近期部分交易完成，实际水平一直进一步下降。

李泽钜：现金为王 一有机会可立即出手

李泽钜指，长和的审慎策略，令其有强大优势去应付各项挑战，另一角度看，一有机会就可立即出手。他称：「而家环境下，机会是要等、决策要准，风浪越大，越要企得稳。一句讲哂：现金为王。」

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只要有吸引回报 资产不论地区均会考虑

他续指，该集团作为上市公司，其责任是为股东争取回报，决定每一项投资最重要的考虑因素，是项目的质素、稳健性及回报，最紧要是「计啱数」。他又表示，一向以来不是挑选投资地点，而是拣项目，只要有吸引回报的优质资产，无论在香港、内地或海外地区，都会考虑。

长和举行股东会，管理层回应巴拿马港口事件最新进展、出售百佳传闻等。

巴拿马港口寻求一切可行方法保障权益

对于旗下巴拿马港口遭接管，长和联席董事总经理兼财务董事陆法兰表示，长和及巴拿马港口公司在过去几个月，已经多次发布巴拿马港口货柜码头相关的最新消息。他称，将会继续和法律顾问商讨，透过当地巴拿马国内及国际法律诉讼方案，寻求和运用一切可行的法律途径和追索权，以保障集团的法律权益。

另一联席董事总经理黎启明称，已就可披露的内容作出恰当说明，如有新消息将适时公布。

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长实赵国雄：楼市显著活跃 商业及住宅楼市步稳定阶段

另一边厢，于长实（1113）股东会上，长实执行董事赵国雄表示，楼市较之前活跃很多，不少新盘推出，市场反应相当好。他预计，发展商仍尽量去库存，并继续保持审慎态度，相信商业及住宅楼市均已经进入稳定发展阶段。

赵国雄指，长实已一段时间未有开盘，但将很快推出新盘，包括启德新盘花与海一、二期已取预售楼花同意纸，待第三期也取得相关文件后，将有序推出发售，下半年计划推出波老道二期，初步市场反应正面。他续指，旗下元朗锦泰路项目亦可随时推出，而土瓜湾启明街与市建局合作新盘，只要一取得预售楼花同意书，也会尽快推出。