Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美团无人机低空航网投入营运 开启授权服务商招募

商业创科
更新时间：15:40 2026-05-21 HKT
发布时间：15:40 2026-05-21 HKT

美团（3690）无人机今日（21日）宣布，其打造的「城市低空物流航网」正式投入常态化营运。同时，集团面向全国低空物流营运商启动授权服务商招募计划，并发布全新自研的软硬件产品，全面开放低空配送技术。

随着航网进入常态化营运，美团无人机的商业化合作亦迎来突破。今年初试行的全国招募计划，目前已顺利签约首批10家授权服务商。借助合作方的本地资源，无人机配送场景正由餐饮外卖快速延伸至其他多元化高价值领域，服务网络将覆盖浙江、湖南及广西等多个省份。无论是商户、商业地产抑或低空配送营运商，美团均会提供涵盖软硬件至营运标准的一站式支援。

新机型极端天气下可稳定飞行

为支撑高密度的低空物流网络，美团展示了最新解决方案，包括第四代长程索降版无人机（M-Drone 4L Winch）、智能接驳机场（M-Port 3）及无人机云枢系统（M-DaaS 3）。在硬件配置上，新机型具备极强的环境适应力，能于摄氏零下20度至高温50度的大雨、中雪及6级大风等极端天气下稳定飞行，覆盖内地逾97%的城市。

美团副总裁、无人机业务负责人毛一年指，随着人工智能（AI）应用迅速发展，美团发展无人机业务正是希望为AI装上连接物理世界的「翅膀」。未来集团将继续深耕真实世界需求，让低空航网成为城市新基建。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
5小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
影视圈
2小时前
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
10小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
23小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
22小时前
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社会
3小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
2026-05-20 16:00 HKT
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
2026-05-20 14:06 HKT