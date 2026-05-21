美团无人机低空航网投入营运 开启授权服务商招募

美团（3690）无人机今日（21日）宣布，其打造的「城市低空物流航网」正式投入常态化营运。同时，集团面向全国低空物流营运商启动授权服务商招募计划，并发布全新自研的软硬件产品，全面开放低空配送技术。

随着航网进入常态化营运，美团无人机的商业化合作亦迎来突破。今年初试行的全国招募计划，目前已顺利签约首批10家授权服务商。借助合作方的本地资源，无人机配送场景正由餐饮外卖快速延伸至其他多元化高价值领域，服务网络将覆盖浙江、湖南及广西等多个省份。无论是商户、商业地产抑或低空配送营运商，美团均会提供涵盖软硬件至营运标准的一站式支援。

新机型极端天气下可稳定飞行

为支撑高密度的低空物流网络，美团展示了最新解决方案，包括第四代长程索降版无人机（M-Drone 4L Winch）、智能接驳机场（M-Port 3）及无人机云枢系统（M-DaaS 3）。在硬件配置上，新机型具备极强的环境适应力，能于摄氏零下20度至高温50度的大雨、中雪及6级大风等极端天气下稳定飞行，覆盖内地逾97%的城市。

美团副总裁、无人机业务负责人毛一年指，随着人工智能（AI）应用迅速发展，美团发展无人机业务正是希望为AI装上连接物理世界的「翅膀」。未来集团将继续深耕真实世界需求，让低空航网成为城市新基建。

