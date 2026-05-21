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长和高层否认出售百佳 赞同事努力工作 未决定屈臣氏是否上市

商业创科
更新时间：14:59 2026-05-21 HKT
发布时间：14:59 2026-05-21 HKT

市场早前传出消息，怡和正向长和（001）磋商收购旗下超市业务百佳，并与怡和旗下惠康合并。长江和记联席董事总经理黎启明在集团股东大会上表示，目前为止没有出售百佳计划，重申通常不评论市场传闻。

黎启明又称，想趁机会赞赏百佳员工，表示他们在竞争激烈的市场环境下努力工作，加强采购，为顾客提供折扣优惠，让市民在香港购物亦可以有很好的性价比。他说，员工的努力，管理层有目共睹。

至于长和是否安排屈臣氏上市，黎启明指，集团不时评估可提升股东长期利益的机会，上市方面由长和决定，但目前未有决定。

翻查资料，百佳成立于1972年，据官方网页显示，目前百佳在港澳合共设有约240家分店。长和上一次考虑出售百佳已是十多年前。集团曾于2013年委托高盛及美国银行负责出售事宜，当时估值介乎30亿至40亿美元之间，惟最终长和宣布搁置计划，理由是私募出售「无法为公司股东带来最高价值」。

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