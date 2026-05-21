Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KGI凯基任命施慧君出任资产管理主管兼首席投资总监 推动多元资产业务增长

商业创科
更新时间：11:36 2026-05-21 HKT
发布时间：11:36 2026-05-21 HKT

KGI凯基今日（21日）宣布委任施慧君出任资产管理主管兼首席投资总监。此项策略性任命进一步彰显凯基致力建立更全面的业务版图，结合其稳固的区域优势与专业的投资解决方案，为客户创造长远价值。

该行表示，施慧君的加入是凯基推进「ONE KGI」策略的重要一步，体现集团致力发展成为一家全方位及提供整合服务的金融机构。透过深化投资管理实力，凯基将进一步完善其服务生态，涵盖财富管理、环球市场及全球销售与经纪服务，为区域客户提供更多元及灵活的金融服务方案。

该行提及，施慧君常驻香港，向凯基亚洲区行政总裁黄浩泉汇报。她将领导资产管理业务的增长，专注于公开市场及私募市场，提供以表现导向及以客户为中心的投资策略。她亦将负责推动业务发展，并向机构及私人财富客户推广凯基多元化的投资能力。同时，她将以灵活及伙伴策略的方式拓展平台，积极与外部管理人及具协同效应的投资机会建立合作，进一步延伸凯基的投资能力。

凯基亚洲区行政总裁黄浩泉表示，该行欢迎施慧君加入。她在另类投资领域拥有深厚经验，将成为该行持续拓展业务版图的重要力量。是次任命反映凯基致力为客户提供更广泛的投资及金融服务选择，并透过结合该行稳固的区域网络与强大的投资管理能力，进一步巩固凯基作为客户首选合作伙伴的定位。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
5小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
19小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
17小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
19小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
21小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
18小时前
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
5小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
18小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号9时30分取消 新界多区录得逾100毫米雨量
社会
5小时前