KGI凯基任命施慧君出任资产管理主管兼首席投资总监 推动多元资产业务增长

KGI凯基今日（21日）宣布委任施慧君出任资产管理主管兼首席投资总监。此项策略性任命进一步彰显凯基致力建立更全面的业务版图，结合其稳固的区域优势与专业的投资解决方案，为客户创造长远价值。

该行表示，施慧君的加入是凯基推进「ONE KGI」策略的重要一步，体现集团致力发展成为一家全方位及提供整合服务的金融机构。透过深化投资管理实力，凯基将进一步完善其服务生态，涵盖财富管理、环球市场及全球销售与经纪服务，为区域客户提供更多元及灵活的金融服务方案。

该行提及，施慧君常驻香港，向凯基亚洲区行政总裁黄浩泉汇报。她将领导资产管理业务的增长，专注于公开市场及私募市场，提供以表现导向及以客户为中心的投资策略。她亦将负责推动业务发展，并向机构及私人财富客户推广凯基多元化的投资能力。同时，她将以灵活及伙伴策略的方式拓展平台，积极与外部管理人及具协同效应的投资机会建立合作，进一步延伸凯基的投资能力。

凯基亚洲区行政总裁黄浩泉表示，该行欢迎施慧君加入。她在另类投资领域拥有深厚经验，将成为该行持续拓展业务版图的重要力量。是次任命反映凯基致力为客户提供更广泛的投资及金融服务选择，并透过结合该行稳固的区域网络与强大的投资管理能力，进一步巩固凯基作为客户首选合作伙伴的定位。