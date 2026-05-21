长建悉售英配电商UKPN后 系内公司自行讨论是否派特别息

长江基建（1038）及电能（006）昨日举行股东周年大会，长建主席李泽钜表示，早前长建牵头财团悉售英国最大配电商UK Power Networks（UKPN）股权后，由于UKPN由数间系内公司持股，套现所得会分配予不同公司，各公司董事会将自行讨论并决定是否派发特别股息。

无急切需要出售其他资产

长建联席董事总经理甄达安表示，长建目前有很强的资产负债表，并无急切需要出售其他资产，而UKPN成功出售，亦来自买家主动洽购，将过去十多年创造的价值释放，并回馈股东，实现可观回报。

对于过去一年屡传长建有意收购英国泰晤士水务，李泽钜表示，长建的投资准则会看地点之余，如项目属于优质、具回报，均会去研究。他续称，长建不止具有财务实力及广泛专业知识，来营运英国的水务生意，亦拥有成功往绩，在改革后创造价值。他举例指，长建旗下英国Northumbrian Water在英国水务消费者委员会的全国消费者信任及满意度排名，连续两年第一，而泰晤士水务则排名最低。

另外，甄达安在电能股东会上指出，该集团在物色投资机会时，一直评估地缘政治风险，同时以审慎态度寻找。他称，以现有经营地区而言，预期地缘政治不会对业务构成重大影响。