银行业掀AI改革潮 汇控吁员工拥抱转型 艾桥智：虽毁部分职位但亦创造新职位

全球AI热潮下，相关股份除可点石成金外，亦为企业带来翻天覆地的变化，不少金融机构都加码投资AI，以提升营运效率，汇丰控股（005）及渣打（2888）两大银行集团，先后两日在港举办的投资者日上，都有正面提及人工智能（AI）对银行业职位带来的影响。而全球拥有约20万名员工的汇控，其行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）坦言，虽然AI或摧毁银行业某些职位，但同时亦创造其他新职位，呼吁员工拥抱AI带来的转变，与集团同行，不要抗拒。

将为员工提供培训和工具

多间国际银行纷纷透露因AI将大削数以千计的职位。面对AI洪流，作为汇控舵手的艾桥智表示，其首要任务是需要20万名员工与汇控一起踏上旅程，至于最终有多少员工离队，这并非问题所在，问题是在于集团如何确保所有员工都具备必要的能力、培训和工具，好为未来做好准备。

他说：「重要的是如何让员工与我们并肩前行，而不是与我们对抗，不是感到被剥夺权利、焦虑、不知所措及抗拒改变。」集团将为员工提供培训和工具，帮助他们成为更佳、更具生产力、表现更优秀的员工。

AI简化工作流程 加强犯罪监控

汇控也借助AI加速策略执行。艾桥智称，内部正利用Gen AI（生成式人工智能）简化逾50多个端对端的工作流程，涉及面包括开户/认识你的客户（KYC）、资料存取、信贷工作流程、诈欺侦测、客户服务中心等，亦会利用AI加强金融犯罪监控。集团早前已任命首位首席人工智能官David Rice，负责业务和职能、技术和营运等监督工作，协助集团在AI及外部合作伙伴的帮助下，重新设计所有这些流程。

艾桥智于2024年9月上场后即大刀阔斧重组、精简架构，因此汇控的员工本已承受可能被裁的压力，现又要面临AI抢饭碗。昨日他在投资者日上交代集团最新发展情况时指出，过去一年多集团约有300个董事总经理级别员工，因职能重叠而离任，执行委员会人数则由18个降至12个，惟日常营运未受影响之余，汇报流程更显直接，令效率提升。

去年科技人员增加1800名

此外，透过出售非核心业务等方式，去年全职员工总数减少4,400名（不计科技人员），涉及约6亿美元开支，同年科技人员增加1,800名。他指集团将于中期业绩公布削减员工数量，强调节省成本计划不会影响收入。

汇控原定目标在2026年底前透过简化架构节省15亿美元，但早已透露力求提早半年达标。艾桥智称，现已节省了14亿美元，余下1亿美元料今季内完成，进度较预期快。他又说，去年集团在港新增个人客户人数达120万名，倘内地中产客户持续寻求全球资产配置，相信未来20年每年均可吸纳100万个新客。

摩通计划增加科技投资10%

全球金融机构近年纷纷大举投资AI，以提升营运效率，如以代理式AI（Agentic AI）重整工作流程。美资大行摩通，便计划今年增加科技投资10%，至198亿美元。

渣打日前宣布新中期目标计划，除预估将在2028年实现高于15%的有形股东权益回报（ROTE）外，并预期于2030年前，削减逾15%的企业后台职能岗位。削减职位消息甚受关注，渣打行政总裁温拓思昨向内部发备忘录降温，指其于香港投资者活动，特别是关于自动化、AI及劳动力变动的报道，当相关内容被简化为新闻标题或被断章取义时，可能会令人感到不安，他在备忘录重申「将继续投资于科技、平台和自动化，以改善我们的营运方式、服务客户，并为银行的长期增长进行定位」，并指「渣打银行的未来，取决于各同事的才华、判断力、人际关系和投入」。