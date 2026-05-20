Whoscall伙警方启用「反诈介入来电」 藉紧急认证号码拦截诈骗
更新时间：20:06 2026-05-20 HKT
发布时间：20:06 2026-05-20 HKT
发布时间：20:06 2026-05-20 HKT
信任科技（TrustTech）服务商Gogolook旗下Whoscall宣布，与香港警务处反诈骗协调中心（ADCC）合作，授权将Whoscall认证商家号码用于警方紧急联络。当警方怀疑有市民面临诈骗风险时，反诈骗协调中心人员将透过该认证号码主动致电，对方电话来电显示即时显示警徽及「香港警务处反诈骗协调中心」名称，让市民一眼识别真正执法人员，在资金转出前及时拦截。
警方认证来电助迅速释疑
Whoscall以即时验证机制，确保只有经核实的反诈骗协调中心专线方可显示官方身份，相关视觉标志经严格审核，无法被复制或伪冒，从技术层面封堵诈骗集团冒充官方号码的惯用手法。Gogolook共同创办人兼行政总裁郭建甫表示，计划在市民最脆弱时刻，透过清晰且可核实的警方认证来电带来实质保障，有助迅速释除用户疑虑。
HKJunkCall提供数据支援
Whoscall指，是次合作结合警方的执法权威、Whoscall的认证技术，以及电话资料库HKJunkCall的社群协作力量。Gogolook亦是HKJunkCall的营运机构，该资料库曾获警务处「好机构奖」，为Whoscall提供数据支援，使系统可准确显示认证来电名称、优先处理重要通讯，并即时标记可疑活动。
港人遇诈骗全年人均损失6800元
除紧急介入机制外，Whoscall应用程式为用户提供免费日常防护，包括来电显示、诈骗拦截及短讯恶意连结侦测。
香港警务处反诈骗协调中心指出，高效且具互信基础的沟通对拦截诈骗至关重要，双方将持续优化紧急介入流程，推动Whoscall认证商家号码覆盖更多政府部门及公共机构。
全球防诈联盟GASA发布的《2025亚洲诈骗调查报告：香港篇》，香港市民每年平均面临202宗诈骗威胁，全年损失高达53亿港元，人均损失6,798港元。
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