国泰航空4月载客量增17% 指暑假维持航班班次 更多乘客倾向临飞前买机票

国泰（293）公布4月营运数据，国泰航空客运量按年增长17%，香港快运载客量多5%。国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，将于7月及8月暑假旅游高峰维持航班班次，而尽管在5月及6月取消了少量航班，该集团仍维持全年运力按年增长约10%的目标。

航空燃油价格仍高企 添成本压力

刘凯诗表示：4月份的业务表现继续呈现反差，一方面受假期及季节外游带动，客运需求殷切，乘客运载率维持高位，载货量亦保持稳健，但另一方面，受中东局势影响，航空燃油价格仍然高企，增加成本压力。她称，将继续灵活应对，并密切关注最新事态发展。

来往杜拜及利雅得航线暂停至8月底

她指出，鉴于短期内往来中东地区的需求偏软，国泰航空往来杜拜及利雅得的客运服务，将继续暂停至8月底，而相关运力会调配至需求较为殷切的航线，如曼彻斯特及罗马等。

国泰航空4月载客量276.5万人次，按年增加17%；客运运力亦增加15%。刘凯诗预计，在季节休闲旅游及各类活动带动下，客运需求预计将保持稳固，但部分顾客预订模式稍有改变，在市场较多不确定因素的情况下，更为倾向在临近出发时才订购机票。

快运载客量增5% 预订情况较理想

至于香港快运4月载客量接近73万人次，按年增加5%；客运运力增7%。刘凯诗表示，香港快运在4月继续录得载客量增长，泰国航线及东北亚二线城市航线的运载率保持强健。她展望5月及其后，大部分航线的预订情况较去年同期理想。

载货量增长8%

国际货运载货量录得14.4万公吨，按年增长8%；货运运力增加7%。刘凯诗预计，4月的增长势头将在「黄金周」假期后持续，同时国泰于4月初开通往来曼谷的全货机服务，进一步加强东南亚地区的网络。