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周大福人寿推指数型万用保险计划 首次引入法巴指数

商业创科
更新时间：17:41 2026-05-20 HKT
发布时间：17:41 2026-05-20 HKT

周大福人寿今日（20日）宣布推出「钻裕」指数型万用保险计划，专为专业投资者而设，首次将法国巴黎银行指数引入香港指数型万用保险市场，并连结另一项环球顶尖指数，为客户提供多元化的指数选择。

所有指数均设无上限派息率

公司指出，「钻裕」的指数帐户具备独特优势，包括所有指数均设无上限派息率，并可灵活配置至多个指数帐户。此外，计划设有帐户保证派息率及累积保证价值，助客户在市况下行时仍能把握潜在回报和多重守护财富。不过，累积保证价值仅于身故索偿、完全退保或保单期满时适用，而累积保证价值于部分提取时会按提取金额及退保费用（如有）相应减少。

公司又提到，亚太区为全球私人财富增长最快的地区之一。于2024年，亚洲资产净值超过1,000万美元的高净值人士数目上升5%，总数突破85万人。面对市场波动，投资者愈趋重视既可捕捉上行潜力、又能有效管理风
险的方案，因此「钻裕」应势而生。
 

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