香港商用航空中心5年扩建工程竣工 二期建设投入运作

香港商用航空中心宣布，历时5年的现址扩建工程圆满竣工。继首期客运大楼于去年9月率先启用，全新的二期建设亦投入运作，与现有设施完美配合，标志着香港再添一座世界级的商务机客运大楼。

首季航班升降量和旅客量增逾一成

该中心表示，是项扩建不仅是香港航空业高增值发展的重要里程碑，更是对国家「十五五」规划的积极回应与实践，目标是大幅提升香港在商务出行与高端旅游的全球竞争力，强化特区的国际声誉及助力推广家族办公室、金融及盛事等新经济发展，巩固香港作为国际航空枢纽和国际金融中心的地位。

香港商用航空中心的现址扩建工程圆满峻工，嘉宾到场庆贺，于新客运大楼具标志性的天际簷篷下拍照留念。

该中心又指，今年首季的航班升降量和旅客量均较2025年同期增长超过一成，反映并配合香港经济良好的发展势头及作为目的地的吸引力；随著客运大楼扩建全面完成并启用，全新及扩大的空间与设施是高端旅游新趋势的精准回应，涵盖宠物旅游、家庭或团体包机，以及体育及金融盛事包机等多元化需求，跨境直升机服务亦会逐步优化。