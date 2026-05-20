贸易通推AI驱动电子贸易平台「T+」服务中小企 长远冀助内企「出海」

贸易通（536）推出由人工智能驱动的新一代电子贸易服务平台「T+」，协助中小企应对复杂市场环境下的文件处理难题。集团执行董事及行政总裁袁民忠表示，该平台除服务香港中小企外，长远希望帮助内地企业「出海」。营运总裁郑俊聪透露，平台现有20多家合作伙伴，包括银行及支付系统营运商等，下半年将赴上海路演。

主打低门槛营运

袁民忠指出，平台主打低门槛营运，企业注册即可免费试用基础功能，设3个月体验期，后续根据所需服务灵活付费。若服务由贸易通与合作伙伴联合提供，集团从中获得分成；否则仅收转介费。他强调，平台投入主要是开发时间及人力，日后用量大增才需增加数据处理投资。

AI可自动生成草稿报关

平台深度融入AI技术，以「人机协同」模式减轻从业人员负担。以往中小企手填一份报关单需一至两小时，现AI可自动生成草稿，仅数分钟完成。智能推荐HS海关编码功能经长期数据训练，准确率达95%以上，有效避免编码失误导致的关税差异或海关查验。

以拓展越南市场为例，商家可透过平台将越文合同自动翻译，同时梳理当地相关法律条文，点出交易潜在隐忧，节省专业服务成本。

首批企业版「智方便」供应商之一

平台突破传统报关业务，延伸至商业配对、智能合同拟定、跨境争议仲裁对接、贸易智能借贷等多元服务。企业贸易数据可对接银行及金融机构，便利融资及手续办理。平台亦涵盖电子签名、企业资质查询等功能，并将成为首批企业版「智方便」服务供应商之一。

郑俊聪表示，贸易通早已提供电子证书签发服务，境外人士可凭护照获身份认证，有助简化内地企业家落户香港流程。集团下半年将赴上海路演，向当地中小企介绍「T+」服务，期望吸引有意「出海」的内地企业使用。