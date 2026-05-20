OpenAI创始成员Karpathy加盟Anthropic 曾创造「Vibe coding」闻名

OpenAI创始成员、前Tesla人工智能总监Andrej Karpathy周二（19日）正式宣布加入AI初创公司Anthropic，被外界视为Anthropic在AI人才夺战中的一大胜利。Anthropic表示，Karpathy本周已到职及加入公司的预训练团队，负责对Claude进行大规模测试，并隶属由Nicholas Joseph领导的团队；而Joseph同样曾任职于OpenAI，也是Anthropic早期员工之一。

料未来几年成LLM关键塑造期

据外媒报道，Karpathy在社交平台X上亲自宣布了加入Anthropic的消息，认为未来几年位于大型语言模型（LLM）尖端的发展，将会是特别具有关键塑造性的时期。他又指，非常兴奋能加入团队，重新投入研发工作，并对教育仍然怀有深厚热情，计划在适当时机重新展开相关工作。

另一方面，Joseph亦在X上表示，「我想不出还有谁比他更适合这份工作——期待我们一起创造奇迹」。

近期进一步提出「代理工程」

报道提到，Karpathy曾以创始研究科学家身份参与创立OpenAI，之后转赴Tesla担任人工智能总监，领导自动驾驶电脑视觉团队，随后于2023年重返 OpenAI，并在OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）短暂离职期间公开表示支持，但最终却在2024年2月再度离职，并创办以AI为核心的教育公司Eureka Labs。

他在2025年初因创造了「Vibe coding」一词而闻名，意指一种「完全沉浸于直觉与感觉之中，拥抱指数级效率提升，甚至忘记程式码本身存在」的开发方式。他近期更进一步提出「代理工程」（Agentic engineering）作为更精确的新术语，以描述AI模型代理自行撰写程式码、人类仅负责监督的工作型态。

