SpaceX上市 据报高盛成为牵头承销商

估值或达1.75万亿美元的「新股王」SpaceX，据报将由高盛担任牵头承销商，招股书最快于周三发布。

高盛及大摩 2010年曾推进Tesla上市

《路透》引述消息人士报道，预计高盛将担任牵头承销商，另外摩根士丹利亦名列主承销商。2010年Tesla上市时，高盛及摩根士丹利亦曾担任主承销商。

消息指高盛将在于SpaceX招股书上排在主承销商第一位，招股书预计最快可能在本周三发布。

SpaceX招股上市，其他承销商据报还包括美国银行、花旗集团及摩根大通。

SpaceX估值高达1.75万亿美元，今次招股集资额约750亿美元，将成为史上规模最大的IPO。

SpaceX或「分裂」Tesla散户持股基础

SpaceX上市，其中一只最受影响的企业，是同样是马斯克旗下的Tesla。法巴分析师James Picariello估计，散户持有40%的Tesla股份，SpaceX上市将「分裂」马斯克支持者的散户持股基础，对Tesla股价构成压力。

Tesla股价由2023年至2025年暴升265%，但受销量放缓、忧虑马斯克将重心转移到SpaceX等因素影响，Tesla股价今年累跌8.8%。Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert更表示，感觉SpaceX是马斯克心血，未来Tesla或会被边缘化。