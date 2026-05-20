Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX上市 据报高盛成为牵头承销商

商业创科
更新时间：09:47 2026-05-20 HKT
发布时间：09:47 2026-05-20 HKT

估值或达1.75万亿美元的「新股王」SpaceX，据报将由高盛担任牵头承销商，招股书最快于周三发布。

高盛及大摩 2010年曾推进Tesla上市

《路透》引述消息人士报道，预计高盛将担任牵头承销商，另外摩根士丹利亦名列主承销商。2010年Tesla上市时，高盛及摩根士丹利亦曾担任主承销商。

消息指高盛将在于SpaceX招股书上排在主承销商第一位，招股书预计最快可能在本周三发布。

SpaceX招股上市，其他承销商据报还包括美国银行、花旗集团及摩根大通。

SpaceX估值高达1.75万亿美元，今次招股集资额约750亿美元，将成为史上规模最大的IPO。

SpaceX或「分裂」Tesla散户持股基础

SpaceX上市，其中一只最受影响的企业，是同样是马斯克旗下的Tesla。法巴分析师James Picariello估计，散户持有40%的Tesla股份，SpaceX上市将「分裂」马斯克支持者的散户持股基础，对Tesla股价构成压力。

Tesla股价由2023年至2025年暴升265%，但受销量放缓、忧虑马斯克将重心转移到SpaceX等因素影响，Tesla股价今年累跌8.8%。Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert更表示，感觉SpaceX是马斯克心血，未来Tesla或会被边缘化。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
16小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
15小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2026-05-19 10:00 HKT
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
22小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
15小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
13小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
13小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
17小时前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王。美联社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王
足球世界
3小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
12小时前