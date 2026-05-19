Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

调查指星港企业对AI乐观态度高于全球 遭供应链网络攻击比例亦居前列

商业创科
更新时间：21:33 2026-05-19 HKT
发布时间：21:33 2026-05-19 HKT

昆士兰保险（QBE）公布首份全球网络风险与人工智能 （AI）调查报告，发现香港与新加坡的企业及科技领袖，对AI的潜力普遍感到非常乐观，高于全球其他地区的同业；但港星分别有22%及18%企业并未购买网络保险，应对风险计划仍存缺口，香港与新加坡企业遭受供应链网络攻击的比率位居前列。

是次调查涵盖来自欧洲、美洲、亚太地区及中东等15个市场，超过6,000名受访者的经验与观点。调查显示，香港企业及科技领袖有96%受访者，预期该科技在未来2年将带来正面影响，新加坡亦达97%。

超过三成企业曾遭与供应商相关攻击

不过调查指，全球约有38%企业曾遭受与供应商相关的攻击，而在香港与新加坡，有关比例更分别高达43%及42%。调查亦指出，目前近三分之二香港企业，及超过四分之三新加坡企业，均对供应商使用AI所衍生的风险感到担忧。

近两成星港企业因网络事件业务中断

调查另指，约有18%香港企业和19%新加坡企业，曾因网络事件导致业务中断一天或以上，相较之下，全球企业的有关比例为21%。调查又显示，有13%香港企业及15%新加坡企业并未就网络事件制定应对计划，而全球企业中亦有14%表示并未制定相关计划。

昆士兰保险亚洲网络主管Sam Russell-Vick表示，由于攻击者会利用企业与供应商的合作关系所衍生的弱点进行攻击，因此企业不能再只著眼于自身的网络防御，必须考量供应商的网络漏洞。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
01:32
九龙城男判头维修冷气机堕楼亡 疑无安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣脚 妻及6岁儿顿失所依
突发
6小时前
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
影视圈
8小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
3小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
4小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
16小时前
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
影视圈
6小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
13小时前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
10小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
2026-05-18 21:42 HKT