调查指星港企业对AI乐观态度高于全球 遭供应链网络攻击比例亦居前列

昆士兰保险（QBE）公布首份全球网络风险与人工智能 （AI）调查报告，发现香港与新加坡的企业及科技领袖，对AI的潜力普遍感到非常乐观，高于全球其他地区的同业；但港星分别有22%及18%企业并未购买网络保险，应对风险计划仍存缺口，香港与新加坡企业遭受供应链网络攻击的比率位居前列。

是次调查涵盖来自欧洲、美洲、亚太地区及中东等15个市场，超过6,000名受访者的经验与观点。调查显示，香港企业及科技领袖有96%受访者，预期该科技在未来2年将带来正面影响，新加坡亦达97%。

超过三成企业曾遭与供应商相关攻击

不过调查指，全球约有38%企业曾遭受与供应商相关的攻击，而在香港与新加坡，有关比例更分别高达43%及42%。调查亦指出，目前近三分之二香港企业，及超过四分之三新加坡企业，均对供应商使用AI所衍生的风险感到担忧。

近两成星港企业因网络事件业务中断

调查另指，约有18%香港企业和19%新加坡企业，曾因网络事件导致业务中断一天或以上，相较之下，全球企业的有关比例为21%。调查又显示，有13%香港企业及15%新加坡企业并未就网络事件制定应对计划，而全球企业中亦有14%表示并未制定相关计划。

昆士兰保险亚洲网络主管Sam Russell-Vick表示，由于攻击者会利用企业与供应商的合作关系所衍生的弱点进行攻击，因此企业不能再只著眼于自身的网络防御，必须考量供应商的网络漏洞。