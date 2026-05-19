汇丰第5间财富中心开幕 去年卓越尊尚客户双位数增长

汇丰致力成为亚洲最大的财富经理，近年针对高端客群积极在港开设财富中心，第5间中心于今日开幕。汇丰香港零售银行及财富管理零售业务主管彭淑贞表示，去年每间财富中心每日平均接待逾100场客户会面，期内卓越尊尚客户总人数及新增人数按年均录得双位数升幅。保险为财富管理业务重要的一环，去年汇丰保险业务表现理想，其中趸缴保单平均保费达400万美元以上，高于市场十倍。

迈向亚洲最大财富经理

彭淑贞谈及香港的网络策略时指，首要是配合集团和香港的财富管理业务策略，迈向成为亚洲最大的财富经理，因此投放更多资源开设财富中心，亦将持续增聘客户经理和财管专家，以及投资科技，简化工作流程及利用AI协助客户经理考牌，事实所见他们考牌的速度因此加快了一半。此外，除了财富中心，该行继续投资发展整体分行网络，结合面对面服务与数码便利。未来数月，该行将展开中环汇丰总行大厦3 楼分行的大型翻新工程，并于铜锣湾开设全新概念旗舰分行，予以客户融入生活与社区的银行服务新体验。

较多客户买入多元资产基金

面对地缘政治局势紧张，彭淑贞指，3月至4月初，客户是较为观望，但客户现已恢复此前取态，对理财依然活跃，以基金产品为例，较多客户买入多元资产基金，也有买入美股相关的股票基金及股票挂钩为主的结构性产品。

汇丰在香港开设的第五间卓越尊尚财富中心于今日正式开幕。该中心位于国际金融中心二期58 楼，面积近1.3万平方呎，设有34间会议室及座拥维港海景的多用途空间。而去年至今，该行已先后新增三间财富中心。

拟推传承相关新保险产品

另外，汇丰保险香港及澳门行政总裁曾珮珊表示，汇丰去年的趸缴保单平均保费达400万美元以上，较市场平均水平高出10倍，主要受惠人口老化，客户越为着重寻求财富累积及保障，以及退休后安排。

她对今年本港保险市场增长表示乐观，因亚洲经济增长强劲，且一项有关中东及亚洲传承的调查显示，共有99亿美元净财富，当中有58亿美元尚未安排传承计划，为保险市场的一大机遇。有见及此，汇丰将推出传承相关新保险产品。她又指香港作为国际金融中心，除香港和内地客户外，亦能吸引国际客户来港投保，故相信汇丰的在岸或离岸保险业务可望有不俗表现。

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