前OpenAI神童变华尔街新星 基金大举做空Nvidia 被视为「真正懂AI的投资者」

被视为华尔街新星、年仅24岁的OpenAI前研究员Leopold Aschenbrenner所管理对冲基金Situational Awareness LP公布首季13F持仓报告显示，资产管理规模呈爆发式增长，由去年底的55.2亿美元飙升137亿美元，但在首季大举看淡晶片股，买入名义价值高达84.6亿美元的看跌期权，当中包括做空AI龙头英伟达（Nvidia，NVDA），并将资金重仓部署美国燃料电池公司及比特币矿企。有分析指出，Aschenbrenner押注比特币矿企并不是为了炒币，而是为了这些矿企手中现成的土地、电力和电网许可证。

预言AGI将于2027年面世

值得留意的是，Aschenbrenner于15岁考入哥伦比亚大学，毕业后曾加入OpenAI超级对齐团队（Superalignment Team）。不过，他2024年被OpenAI以「泄漏内部资讯」为由解雇，其后发表长达165页的论文《态势感知（Situational Awareness： The Decade Ahead） 》，预期通用人工智能（AGI）将于2027年到来，并断言制约AI发展的最大瓶颈并非算法，而是电力及算力等物理基础设施。

该报告引起科技界轰动，Stripe创始人、Meta AI负责人等纷纷投钱，助他于短时间内筹集2.55亿美元成立基金。短短不到两年间，其基金规模已爆升至逾130亿美元。有华尔街分析人士指，Aschenbrenner并非外行跟风，而是真正懂AI的人在做投资，其逆向操作跟当年预判次贷危机的电影《沽注一掷》主角Michael Burry一样。

大举买入晶片股看跌期权

根据文件显示，Leopold Aschenbrenner首季最显著举动是大举做空晶片制造商。截至首季末，该基金买入名义价值达84.6亿美元的看跌期权，涵盖多只重磅晶片股及ETF，当中包括持有VanEck半导体ETF（SMH）的20亿美元看跌期权，以及持有英伟达的16亿美元看跌期权。

此外，该基金亦建立了对博通（AVGO）、甲骨文（ORCL）、超微半导体（AMD）、美光（MU）、ASML、英特尔（INTC）、康宁（GLW）和台积电（TSM）的看跌期权仓位。

上述看淡仓位不但是该基金首季前五大买入标的，更成为其核心持仓。不过，基金亦非全线造淡，该基金亦轻微增持8万股存储巨头Sandisk（SNDK）股份，并建仓价值3.8亿美元的Sandisk认购期权（Call Options）。

押注燃料电池公司及加密币矿企

相较于拥挤的晶片股，Aschenbrenner选择重仓「AI基建股」。截至首季末，美国燃料电池公司Bloom Energy（BE）仍是其最大看好押注，基金持有6,500万股，价值约8.79亿美元；同时持有40.9万股Bloom Energy看好期权，名义价值5,500万美元。

另一方面，该基金大举增持CleanSpark（CLSK）、Riot Platforms（RIOT）、Applied Digital（APLD）及IREN等多家加密货币挖矿及数据中心营运商。据内媒《财联社》分析指，其押注比特币矿企并非为了炒卖加密货币，而是看中该批企业手上现成的土地、电力及电网许可证。在AI基建大举扩张的背景下，该等资源相当于「现成AI基建」，可节省数年审批时间。