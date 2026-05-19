汇丰IFC财富中心开幕 代言人佘诗曼爆儿时偷偷打开婆婆红簿仔

汇丰第五间卓越尊尚财富中心今日正式开幕，出任该行代言人的「正义女神」佘诗曼惊喜现身。在与汇丰香港零售银行及财富管理零售业务主管彭淑贞对谈环节中，佘诗曼回忆自己与汇丰的关系始自儿时，话说自己从小住在美孚新邨，不论美孚发展到哪一期，总看到汇丰银行和那熟悉的标志和狮子。

需客户经理帮她「钱揾钱」

她还透露了一些小时候趣事，婆婆带她到银行，见婆婆拿着红簿仔，自己当年又看到汇丰的电视广告话打开红簿仔会发光，于是偷偷拿了婆婆的红簿仔并躲进被窝里将此打开，结果当然没发光。她又说，小时当自己长得够高，能揿到银行的按钮时，就极力要求妈妈让她揿制，到现今仍很记得那些往事。直至现在，有一次发现遗失了提款卡，于是前来这家财富中心处理，方知提款已不需使用提款卡，只要开手机APP，人脸认证后就能提现，今日当场亦有教其同事这个操作。

佘诗曼曾在广告中扮演过汇丰的客户经理，她有感当然没该行客户经理那么专业，他们的判断力很高，且很快和很准确，前瞻性亦很强，并给予大家很大信心。她说，「边个唔想钱揾钱呀? 但并非个个都识，我就唔识喇!」所以需要汇丰的客户经理帮她「钱揾钱」，这是十分重要。对于国际跨境服务体验方面，她认为服务最紧要「快、靓、正」，不要太复杂，能简单操作。

去年卓越尊尚客户录双位数升幅

新开幕的卓越尊尚财富中心位于国际金融中心二期58楼，面积近13,000平方呎，设有34间会议室及座拥维港海景的多用途空间，为客户提供财富规划及举办专属体验活动；该中心5月及6月的预约时段现已全数额满。此外，以去年至今计，汇丰已先后新增三间财富中心。

汇丰香港零售银行及财富管理零售业务主管彭淑贞表示，该行发展财富业务的愿景，不止于提供投资建议与产品，更重视为客户提供更私人、贴心、且尊尚的体验，而IFC的财富中心进一步提升该行在核心商业区的服务能力，以应对客户日益增长的需求。她又指，2025年汇丰卓越尊尚客户总人数及新增人数按年均录得双位数升幅；同时，因应大众对健康的关注提升，亦与汇丰保险携手合作，在协助客户进行财富规划的同时，提供增值健康与养生服务。

料「健康+财富」策略持续发展

汇丰提到，中心毗邻设有以「焕活」（Rejuvenate）为主题的健康管理中心，提供非入侵式保健服务，包括与第三方伙伴PicoLabb合作的度身订造「RejuvenaZone」——配备采用专利PVA皮米光学技术；同时亦提供深层软组织疗程及全面健康评估。

汇丰保险香港及澳门行政总裁曾珮珊表示，随著亚洲经济稳健增长、跨境流动性提升，以及市场对财富与身心健康的关注日益增加，相信「健康 + 财富」这策略将持续加速发展；加上该行具备承保高额保单的能力（2025年趸缴保单平均保费达400万美元以上），让其更有优势在客户财富旅程的每个阶段提供支援。

