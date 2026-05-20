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Meta本周启动裁员一成 新加坡员工率先收到被裁通知 抵销AI开支

商业创科
更新时间：15:41 2026-05-19 HKT
发布时间：12:08 2026-05-20 HKT

Meta本周三（20日）启动新一轮裁员，削减约一成人手，据《彭博》报道，新加坡员工率先收到被裁通知电邮。另外Meta计划将约7,000名员工重新分配至AI相关岗位，重点研发AI代理及应用程序。

新加坡Meta员工 凌晨4时收到裁员通知

Meta于周三上午开始通知全球各地受裁员影响员工，率先收到裁员电邮通知是新加坡员工。受影响的新加坡Meta员工在当地凌晨4点收到电邮通知。根据一份Meta内部备忘录，欧洲和美国的员工预计将在各自时区的清晨时段收到裁员通知。

全球裁员8000人 估计仅节省约30亿美元

Meta执行长朱克伯格已将发展AI为集团首要任务，投入所有资源以追上Google及OpenAI等对手的步伐。Meta对AI领域投入庞大投资，亦引发投资者忧虑最终或无法取得回报。

虽然Meta将裁员描述为可抵销AI投资成本的机会，但据Evercore的分析师估计，今次裁员8,000人只能节省约30亿美元。目前Meta正投入数以千亿美元计的资金，招揽人才及兴建基础设施，以开发驱动聊天机器人与各类消费功能的语言大模型。今年Meta预计资本开支或达到1,450亿美元，集团料仍会在AI领域投入数千亿美元。

7000员工至AI岗位 企业架构将更趋「扁平化」

报道指，Meta首席人力资源官Janelle Gale在周一发出的内部备忘录中指出，约有7,000名员工将被调往多个新团队，专注开发AI代理及相关应用程序，以应对来自Google及OpenAI的激烈竞争。Gale表示，新的企业架构将更趋「扁平化（Flatter）」，意味团队规模亦会缩小。

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