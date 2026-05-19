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Meta据报调配7000员工至AI岗位 本周拟裁员一成 抵销AI开支

商业创科
更新时间：15:41 2026-05-19 HKT
发布时间：15:41 2026-05-19 HKT

据彭博引述内部备忘录指出，Meta计划将约7,000名员工重新分配至AI相关岗位，重点研发AI代理及应用程序。同时，为提升效率并抵销AI领域的巨额投资，Meta预计本周三（20日）启动新一轮裁员，削减约一成人手。

组建新团队研发AI代理

报道指，Meta首席人力资源官Janelle Gale在周一发出的内部备忘录中指出，约有7,000名员工将被调往多个新团队，专注开发AI代理及相关应用程序，以应对来自Google及OpenAI的激烈竞争。Gale表示，新的企业架构将更趋「扁平化（Flatter）」，意味团队规模亦会缩小。

事实上，集团行政总裁朱克伯格已将AI列为Meta的首要任务，重新调配团队与资源，专注投入该新兴技术。目前Meta正投入数以千亿美元计的资金，招揽人才及兴建基础设施，以开发驱动聊天机器人与各类消费功能的语言大模型。

另外，Meta早前已向员工预告，将于周三裁减约10%的人手，涉及约8,000名员工。公司解释，此举是为了提高效率，并「抵销」在AI领域的其他投资成本。消息指，Meta已鼓励北美员工在周三当天居家办公。

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