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全球繁荣峰会在港举行 叶刘淑仪称国际环境不明朗 无损香港「绿洲」角色

商业创科
更新时间：13:45 2026-05-19 HKT
发布时间：13:45 2026-05-19 HKT

2026全球繁荣峰会一连两日在本港举行，汇贤智库政策研究中心理事会主席叶刘淑仪在开幕致辞时表示，近年国际环境明显变得不明朗，为各地经济、企业和民众带来深远影响，但无损香港作为一个局势稳定、与世界互联互通，并且充满机遇的绿洲独特角色。

受惠内地经济稳健和韧性

叶刘淑仪表示，在第二次世界大战结束后的80年以来，世界大部分地区都受惠于相对和平及不断深化的全球化进程，但近年来情势有变，地缘政治局势变得紧张、贸易冲突浮现，以及欧洲和中东的战争愈演愈烈。

不过，香港在中国支持下，既能维持与国际市场的密切联系，同时受惠于内地经济体的稳健和韧性，以及其长期战略规划。她又指，内地刚公布《十五五规划纲要》，为迈向更先进、更智能和可持续发展的经济体制订了方向，而香港亦正就长远发展和未来定位有更深层次的反思。

韩志强吁加强全球治理

另一方面，中国公共外交协会副会长韩志强亦在全球繁荣峰会上讲话，提到全球治理倡议是中国作为负责任的大国，顺应时代潮流，担大义、
行正道，为世界贡献的中国智慧和中国方案。

他续指，要落实全球治理倡议，有必要从5方面着手，当中包括共同维护联合国的权威和地位、完善冲突防范和解决机制、协力推动共同发展进程、团结应对紧迫突出挑战，以及充分发挥多元主体作用，汇聚全球治理合力。

AI不应成少数国家专利

谈到人工智能时，他认为AI应该造福全人类，而不应成为少数国家的专利，更不应被恶意滥用，中方支持联合国在AI全球治理中发挥主管道作用，
引领各国加强AI发展战略、治理规则、技术标准对接，形成具
有广泛共识的治理框架和标准规范。
 

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