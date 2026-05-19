银行流程玩死人｜周显

奥里萨邦（Odisha）是印度东部的一个邦，人口达4,600万人，面积15.5万平方公里，位于孟加拉湾沿岸，有自己的语言，人均收入低于平均数。日前，一名在该地的贫困男子因长期无法从银行领取已故姐姐的存款，数目是2万卢比（约2,000港元），竟挖出亡姐遗骸，直接带往银行「证明已死亡」，因而成为了国际新闻。

饱受KYC流程苦恼

看到这则新闻，我感到的不是好笑，而是唏嘘，皆因在香港，我们岂不也是饱受到银行流程，以及KYC（认识你的客户）流程的苦恼？

我试过被数字银行不停扣利息，因忘记了密码，银行方面又不肯真人面对面处理，又无法存入现金还钱，拉扯了半年才解决了这问题。又试过公司户口被KYC，问些无聊问题，例如同时做几种生意，哪种业务占了大部分，我回答一半一半，银行不接受，非要讲出一种主营业务不可，如果我说不出来，就要取消我的户口。

那个时候，我顿时明白了「希特拉cut唔到有线」的苦恼，也理解了拿刀走进大楼劈人的那位年轻人的心情。

周显

