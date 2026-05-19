黄仁勋料中国最终放行H200进口 感觉「随著时间推移 市场会开放」

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋早前随同美国总统特朗普访华后首度公开发话，预期中国当局最终将会允许进口美国的AI晶片。他直言，虽然中方正权衡对本土市场的保护，但感觉「随著时间推移，市场将会开放」。

称中美曾讨论H200供应

黄仁勋周一（18日）接受彭博访问时指出，其本人并未直接与中方官员讨论销售H200晶片的事宜，但承认该议题在中美两国官员的讨论中确实有被提及。

特朗普早前返回华盛顿途中亦曾表示，关于H200晶片的事宜「确实有出现过，我认为会有进展」。不过，特朗普亦补充，中方目前尚未批准采购H200，主因是中方希望优先发展自己的技术。

尽管英伟达早前曾预测其AI晶片在中国市场的销售额可能为零，但黄仁勋曾评估，中国市场对英伟达而言是价值500亿美元的商机。英伟达将于美东时间周三公布最新业绩，投资者将密切关注中国市场前景的最新评估。