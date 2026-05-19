新世界据报洽支付「退出费」 终止11 Skies租金义务 股价低开1%

据彭博引述消息报道，新世界（017）正洽谈支付款项以终止其对11 Skies商场项目的义务，为该公司与政府进行谈判的最新选择。消息传出后，新世界股价开市低开1%，报8.31元

报道指出，有关款项实际上是一笔退出费，将用于支付新世界对香港机场管理局的部分长期租赁义务；同时，这笔款项不太可能以现金支付，而可能以土地或其他资产的形式支付。

目前租金承诺金额庞大

报道又指，双方尚未就潜在付款金额达成协议，但新世界目前的租金承诺金额庞大。根据瑞银预测，该公司预计从2028年至2066年，每年至少支付18亿港元的租金，而且最终总额将达到720亿港元。

另外，报道指双方也讨论过几种付款方案，包括机管局接收新世界拥有的土地或入股开发商，以及新世界为机管局提供免费服务或以现金支付。机管局目前亦正试图在香港主要开发商和全球休闲娱乐营运商中寻找新的合作伙伴，以便在新世界退出后继续营运该商场。

新世界发言人未回应彭博置评请求。机管局代表则表示，一直与新世界就11 Skies项目保持密切沟通，并计划在项目中更加侧重娱乐和餐饮服务。