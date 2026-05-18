长科旗下顺谱医药科技委任陈丽娟为营运总监 监督环球业务营运

长江生命科技（775）旗下附属公司顺谱医药科技（Sequencio Therapeutics）宣布，委任陈丽娟（Emily Tan）为营运总监。长科指，陈丽娟于生物制药领域累积逾30年丰富经验，日后将监督公司环球业务的营运，并全力推动实践各项研发项目。

曾任职多家医药机构 将推进癌症疫苗研发

长科表示，陈丽娟在加盟顺谱医药科技前，曾于多家跨国制药企业、顶尖医药合约研发机构及创新生物科技公司任职，往绩卓越，指她在临床开发、营运管理、品质监控、法规执行及商业策略范畴均具备深厚专业知识。

陈丽娟加入长科前，于生物制药研发公司艾昆纬（IQVIA）担任商务拓展高级副总裁，负责领导该公司的亚太区商业事务，协助客户制订及执行引进市场的环球整合策略。

长科杜健明：为下一阶段发展作好准备

长科副总裁及科学总监杜健明表示，陈丽娟同时兼具卓越营运能力、丰 富临床开发经验，以及区域与环球领导才能，她的加盟将进一步壮大顺谱医药科技的管理团队，有助推进长科的研发项目，并建立更稳健的营运基础，为下一阶段的发展作好准备。

陈丽娟表示，十分荣幸能够在顺谱医药科技发展的关键阶段加入团队，期望在 公司坚实的科研基础上，进一步加强营运能力，并支持研发项目持续推进。

长科介绍，陈丽娟先后于中国生物科技初创公司跃赛生物科技（Unixell Biotechnology）、毕诺济生物（Bennu Biotherapeutics）及原启生物（Oricell Therapeutics）出任高级管理层要职，期间成功拓展营运规模，并主导多项全球新药临床试验申请（IND）及由中国 研究者发起的临床试验（IIT）之提交。此前，她亦曾于 PAREXEL、Syneos及辉瑞（Pfizer）出任领导职务。

陈丽娟拥有新加坡国立大学药剂学荣誉理学士学 位，以及伦敦衞生与热带医学院流行病学理学硕士学位。

顺谱医药科技为长科旗下新一代治疗性癌症疫苗研发平台，这些疫苗旨在激活患者自身的免疫系统，在确保良好安全性同时，实现持久稳定之病情缓解，从而应对现行标准疗法的关键局限。