苹果iOS 27据报首推独立Siri应用 类似ChatGPT 引入「自动删除」功能 

苹果公司预计在6月9日即将举行的全球开发者大会（WWDC）发布iOS 27，其中最受瞩目的变动莫过于Siri的重大升级。据彭博报道，苹果计划推出首个独立的Siri应用程式，并效法iMessage引入「自动删除对话」功能以加强隐私度。

在iOS 27中，Siri将变成一个类似ChatGPT的独立聊天机器人，用户可透过传统Siri唤醒对话，或从屏幕顶部向下划动进入全新的「搜寻或询问」（Search or Ask）模式进行对话。

一直将客户私隐视为核心卖点

为维持「隐私领先者」的形象，苹果将在Siri设定中加入类似iMessages的功能，容许用户选择将对话记录保存30天、1年或永久保留。相较于其他竞争对手需要手动开启「无痕模式」，苹果强调隐私保护是系统内建预设行为，而非可选设定。

苹果多年来一直将客户私隐视为核心卖点，甚至有专属隐私团队拥有「一票否决权」，以否决新功能上线的决策。然而，这种限制数据收集的策略却成为AI发展绊脚石。由于缺乏真实用户数据，苹果的AI产品在应用范围及功能性上，仍落后于Google、OpenAI及Anthropic等对手。

库克「被逼」与Google合作

报道指，iOS 27的新版Siri虽仍标示为「苹果基础模型」（Apple Foundation Models），但底层技术已大部分被Google Gemini取代。消息指，苹果在初版Apple Intelligence推出后深感压力，库克不希望其任内最后一场重大发布会出现失误，因此在被「逼入绝境」的情况下，选择与Google合作。