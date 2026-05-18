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友邦调查指本港近8成打工仔曾感焦虑及过度疲劳 主因工作量大 难以平衡生活

商业创科
更新时间：14:39 2026-05-18 HKT
发布时间：14:39 2026-05-18 HKT

友邦香港今日（18日）公布首份「AIA港人职场健康调查」，结果显示本港打工一族正面对显著的身心健康压力，受访者整体在职快乐指数平均仅约65分（满分为100分），当中职位较低受访者的快乐指数相对较低。

调查显示，近八成受访者于过去一个月曾感到焦虑、过度疲劳或工作动力显著下降，当中逾一成表示，每月有超过10个工作日出现相关情况。受访者普遍指出，「工作量大及工时过长」及「难以平衡工作与生活」是导致疲倦或抑郁的主因。

忧被标签 不寻求协助

调查又发现，约五分之一受访者，于过去一年曾因心理或精神健康问题而请病假；当中约七成人表示，即使曾因精神健康请病假，亦担心被标签，因而不会向身边人寻求协助。近半受访者亦表示，当出现心理或精神健康问题时，不清楚可如何寻求专业支援。

逾三成受访者曾于网上搜寻精神健康相关支援或资讯；另有约三成半因认为心理辅导或咨询费用高昂，而曾延迟或避免接受相关服务。近七成受访者认同，应将「心理治疗或心理咨询」纳入公司医疗保险或员工福利之中。

进食早餐助提升精神状态

此外，调查亦有指出其他方面重点，包括早餐习惯与精神状态、午膳社交、即时通讯软件带来压力，以及团队文化与去留考虑。其中，逾七成半受访者认同进食早餐有助提升上班时的精神状态，惟仅六成人于工作日每天进食早餐，近两成人表示偶尔吃甚至几乎不吃。

逾四成受访者通常选择独自进食午餐，近四成人认为此举有助「充电」及调整状态；近八成受访者表示下班后仍需处理工作讯息，半数人因「已读不回」或延迟回复而感到压力；以及逾半受访者曾因感到与团队文化格格不入而考虑离职，Z世代（18–24岁）中更有两成曾因此离职。

友邦香港指出，不少打工一族对专业心理辅导服务存有「收费高昂」及「轮候需时」的顾虑，因此与数码医疗健康科技公司WhiteCoat合作，推出为指定AIA团体保险成员而设的创新线上心理健康支援平台「MindAid」，透过数码支援方式降低求助门槛，鼓励有需要的用户更主动及适时寻求合适的心理健康支援。
 

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