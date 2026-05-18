渣打管理层换班 文诺思出任财务总监 另任谭陆洁为营运总监

渣打（2888）今日（18日）宣布，现年50岁的文诺思（Manus Costello）将获委任为集团财务总监，并加入董事会担任执行董事，但须待监管部门批准；目前将出任暂任集团财务总监，即时生效。公告提到，文诺思将居于伦敦，并直接向集团行政总裁温拓思汇报。

文诺思于2024年4月加入渣打出任投资者关系环球主管，而在加入渣打前，已于股票研究方面拥有25年经验，包括曾为Autonomous的创始合伙人兼环球研究主管。

关于本次委任，温拓思指出，文诺思自加入渣打以来，已为渣打的策略定位及持份者沟通作出重大贡献，并展现其严谨的企业家思维。他相信，随着渣打迈进下一增长阶段并致力于实现中期财务目标，是次委任将进一步惠及渣打。

另外，渣打亦宣布委任谭陆洁（Tanuj Kapilashrami）为营运总监，委任即时生效，并将推动集团的增长及转型议程。营运总监将负责监督策略及整个集团的转型，确保企业职能严谨有序地交付并具备韧性。谭陆洁于2017年加入渣打，自2021年起担任集团管理团队成员，并继续向温拓思汇报。