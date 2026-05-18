郑志雯称无意出售瑰丽酒店 两中东项目按计划推进 Rosewood Amaala料夏季前开幕

过往市场一度传出新世界（017）主席郑家纯探讨出售瑰丽酒店集团（Rosewood Hotel Group）部份资产的可能性；不过，瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯日前接受CNBC访问时重申，瑰丽酒店集团及旗下所有品牌均不会出售，并正专注于提供高品质服务与体验，未来5年内更有超过30个项目正在筹备与开发中。

称投资布局非常多元化

谈到瑰丽酒店集团积极扩张及将于海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）推出新项目时，郑志雯指集团投资布局非常多元化，将在GCC有两个新项目推出，包括Rosewood Amaala及Rosewood Red Sea，并正按计划推进，而Rosewood Amaala预计今年夏季前开幕。

她指出，中东冲突过后，GCC地区正快速恢复稳定，基础建设逐步恢复，营运也重新启动，有信心上述两家瑰丽酒店都能按计划且准时开幕。她又指，观察到短期旅游流向出现转变，但这些需求转移到了其他瑰丽酒店集团同样有据点的目的地，例如欧洲、美国与亚洲，集团亦能承接到此部分旅游需求。