内地4月城镇调查失业率降至5.2% 创3个月新低
更新时间：11:19 2026-05-18 HKT
发布时间：11:19 2026-05-18 HKT
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国统局公布，今年首4个月全国城镇调查失业率平均值为5.3%。单计4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，较3月份下降0.2个百分点，并创3个月新低。
按户籍划分，4月份本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5%，当中外来农业户籍劳动力调查失业率同为5%。
上月31个大城市城镇调查失业率为5.2%，按月下降0.1个百分点。工时方面，全国企业就业人员周平均工作时间为48小时。
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