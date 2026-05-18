投资署称政府今年助310企攻港 逾半得益「内地企业出海专班」
更新时间：10:04 2026-05-18 HKT
发布时间：10:04 2026-05-18 HKT
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投资推广署署长刘凯旋昨日表示，中美两国元首会晤后，全球供应链布局已发生根本性改变。美国不再视中国为低成本生产地，促使环球企业转向东南亚及非洲等市场。她又透露，今年截至5月初，署方已协助约310间企业在港开设或扩展业务，其中超过五成得益于「内地企业出海专班」，带来逾260亿元的首年直接投资额。虽然中东局势紧张，导致能源价格高企影响企业营运成本，但同时却为香港制造机遇，让更多人才及资金引入香港。
中东资金正增加对港投资
针对中东局势，她在电台访问时指出，虽然冲突影响运输及中小企，但香港能顺势而为。中东资金为寻求稳健落脚点，正增加对香港的投资。同时，以往以迪拜为中东枢纽的中亚及英国资金，现正重新考虑，为香港带来吸纳资金和国际人才的契机。
对今年引资达标表示乐观
刘凯旋又称，对于特首《施政报告》两年引进1,200间企业的指标，去年已协助约560间企业，对今年达标甚至超额完成表示乐观。此外，北部都会区发展及大宗商品交易中心建设，正成为香港吸引外资的全新核心优势。
她强调，现时招商引资不能单靠低税制及普通法优势，因为许多国家也具备类似条件。香港的制胜关键在于不断推出新政策与新平台，例如即将优化的财资中心、家族办公室政策，以及大宗商品和绿色航空燃油的税务优惠。
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