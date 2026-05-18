中银人寿去年保费收入大增五成 料未来延续高增长

中银香港（2388）各类投资产品持续火热。中银人寿执行总裁邓子平对今年业绩维持审慎乐观，去年保费收入增幅高达五成，他预期能延续高增长态势。

深圳试办跨境养老

邓子平指出，随着银发经济崛起，预计保障类产品需求进一步升温。他提到，今年将推出涵盖英镑、澳元等多元货币的线上短期储蓄保险，满足留学家庭需求；同时优化升级重大疾病保障产品。养老金融方面，集团选定深圳作为跨境养老先行试点，短期内推出试点项目，并已将网上储蓄保险投保年龄提高至74岁。

人民币及黄金类资产备受追捧

除保险外，其他投资产品亦保持热度。中银香港个人数字金融产品部副总经理周国昌指出，客户环球资产配置意识明显提升，人民币、澳元及黄金类资产备受追捧。贷款方面，随着贷款利率持续走低，除住宅按揭外，私人贷款、保单融资等个人融资产品需求全面回暖，他看好今年个人银行整体贷款业务实现增长。

该行对今年金融市场走势维持审慎乐观，周国昌表示，内地经济开局向好，香港各行业复苏有序，但环球息口及地缘政治仍存不确定性。低息环境虽对净利息收入构成压力，但中银香港透过持续优化存款结构，巩固了核心客户基础，抵销部分经营压力。